Pulito... come il cielito d una famosa canzone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pulito... come il cielito d una famosa canzone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LINDO

Significato/Curiosita : Pulito... come il cielito d una famosa canzone Giovanni Lindo Ferretti, all'anagrafe Lindo Giovanni Ferretti (Cerreto Alpi, 9 settembre 1953), è un cantautore, scrittore, attore ed ex attivista italiano, noto soprattutto per essere stato cantante e paroliere nella band CCCP - Fedeli alla linea e nelle sue successive "incarnazioni" (CSI, PGR). È considerato uno dei padri del punk italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Pulito... come il cielito d una famosa canzone : pulito; come; cielito; famosa; canzone; Così è il grano separato e pulito ; Come un linguaggio... che andrebbe ripulito ; Nettato, pulito ; pulito , lustrato; Netto, pulito ; Un asceta come il fachiro; Un uccello come il falco; Animale come l anatra; Compendiosi come un celebre storico latino; L imperatore romano che ebbe come precettore il filosofo Seneca; Pulito... come il cielito di una famosa canzone; Una famosa è Miramar; Hanno dato nome ad una famosa battaglia della prima guerra mondiale; Il re di una famosa Tavola; Cittadina ligure famosa per la focaccia; È famosa quella di Pasqua; La Fiorella della canzone ; La Lili d una nota canzone ; La compianta Doris della canzone napoletana; Il gruppo musicale che lanciò la famosa canzone Noi non ci saremo; Il filmato d una canzone ; Cerca altre Definizioni