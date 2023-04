Il protettore prende sotto la propria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il protettore prende sotto la propria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ALA

Significato/Curiosita : Il protettore prende sotto la propria Il rosso e il nero. Cronaca del 1830 (titolo originale, Le Rouge et le Noir, con due sottotitoli: Chronique du XIXe siècle e Chronique de 1830) è un romanzo storico dello scrittore francese Stendhal. Il protagonista, Julien Sorel, è un giovane uomo della provincia francese di modesta educazione, il quale tenta di salire la scala sociale attraverso una combinazione di talento, duro lavoro, inganno e ipocrisia. Ma permettendo alle passioni di travolgerlo, ... Aeronautica Ala – parte di un aereo Architettura Ala – portico del tempio nell'antica Grecia

– portico del tempio nell'antica Grecia Ala – uno dei due portici ai lati della cella del tempio tuscanico in Etruria

– uno dei due portici ai lati della cella del tempio tuscanico in Etruria Ala – uno dei due ambienti ai lati del tablinum , aperti sull'atrio in tutta la loro larghezza, nella domus italica e romana

– uno dei due ambienti ai lati del , aperti sull'atrio in tutta la loro larghezza, nella e Ala – parte di una costruzione che si prolunga lateralmente al corpo centrale

– parte di una costruzione che si prolunga lateralmente al corpo centrale Ala – in un'opera fortificata, tratto di muro o di bastione che la continua come accessorio Aziende Ala – industria casearia italiana Botanica Ala – espansione membranacea che si trova su vari organi delle piante, come fusto e rami, piccioli, frutti, semi, ecc.

– espansione membranacea che si trova su vari organi delle piante, come fusto e rami, piccioli, frutti, semi, ecc. Ala – uno dei due petali laterali della corolla papiglionacea Codici ALA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Almaty (Kazakistan)

– codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Almaty (Kazakistan) ala – codice ISO 639-3 della lingua alago Chimica Alanina – amminoacido

– amminoacido Acido a-linolenico – acido grasso

– acido grasso Acido a-lipoico – acido

– acido Acido 5-amminolevulinico – composto chimico Geografia Ala – comune in provincia di Trento

– comune in provincia di Trento Ala di Stura – comune in provincia di Torino

– comune in provincia di Torino Ala – freguesia di Macedo de Cavaleiros (Portogallo)

– di Macedo de Cavaleiros (Portogallo) Ala – torrente della provincia di Trento Mitologia Ala – divinità della mitologia igbo Marina Ala di plancia – passerella, disposta lateralmente al ponte di comando, dove si può avere libera vista sul fianco e verso la poppa della nave Persone Ala – cantante polacca, pseudonimo di Alicja Julia Boratyn

– cantante polacca, pseudonimo di Alicja Julia Boratyn Giovanni Battista Ala – organista e compositore italiano

– organista e compositore italiano Ala al-Aswani – scrittore egiziano

– scrittore egiziano 'Ala' Mubarak – imprenditore egiziano Politica Ala di un partito – esponenti di un partito politico che seguono un particolare indirizzo all'interno di questo Sigle Alleanza Liberalpopolare-Autonomie – gruppo parlamentare italiano

– gruppo parlamentare italiano Associazione liberi architetti – associazione che riunisce gli architetti, gli ingegneri, i paesaggisti, i pianificatori e i conservatori italiani liberi professionisti

– associazione che riunisce gli architetti, gli ingegneri, i paesaggisti, i pianificatori e i conservatori italiani liberi professionisti Armée de l'air – aeronautica militare francese

– aeronautica militare francese American Library Association – associazione delle biblioteche statunitensi

– associazione delle biblioteche statunitensi Adempimenti legge antiriciclaggio – prodotto tecnologicamante avanzato per la gestione della legge antiriciclaggio vigente in Italia

– prodotto tecnologicamante avanzato per la gestione della legge antiriciclaggio vigente in Italia Apparato Laziale – sintema stratigrafico del Lazio Sport Ala – ruolo del calcio

– ruolo del calcio Ala – ruolo della pallacanestro

– ruolo della pallacanestro Ala – ruolo della pallamano

– ruolo della pallamano Ala – ruolo della pallavolo

– ruolo della pallavolo Tre quarti ala – ruolo del rugby Strategia militare Ala – una delle due parti estreme di uno schieramento militare

– una delle due parti estreme di uno schieramento militare Ala – i due corpi affiancati al centro dell'esercito in uno schieramento lineare

– i due corpi affiancati al centro dell'esercito in uno schieramento lineare Ala – il ruolo delle ali di cavalleria nell'esercito romano Zoologia Ala – appendice mobile, solitamente atta al volo, degli Uccelli Ala – organo di volo degli insetti Ala – nome comune del patagio, membrana con funzione di volo presente nei chirotteri e in alcuni rettili

– appendice mobile, solitamente atta al volo, degli Uccelli Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Ala» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

