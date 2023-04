Proibitivi per la tasca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proibitivi per la tasca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CARI

Significato/Curiosita : Proibitivi per la tasca Siracusa (; Sarausa in siciliano) è un comune italiano di 116 244 abitanti, capoluogo del libero consorzio comunale omonimo, in Sicilia. I Cari (in greco e Kâres, o a Karikói) erano gli abitanti della Caria, regione sud-occidentale dell'odierna Turchia. Erano un popolo indoeuropeo del ramo anatolico. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

