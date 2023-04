Lo profuma una caramella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo profuma una caramella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALITO

Significato/Curiosita : Lo profuma una caramella Un profumo (dal latino per, «attraverso», e fumum, «fumo») è una miscela a base di alcool o sostanze oleose, con sostanze odorose, utilizzata per dare al corpo umano, agli animali, al cibo, agli oggetti o agli spazi abitativi un odore gradevole.

Altre risposte alla domanda : Lo profuma una caramella : profuma; caramella; Un cespuglio di profuma te regine; Si affettano sul risotto per profuma rlo; Aromatici, profuma ti; Un profuma to rampicante; Alberi dai fiori profuma tissinmi; Un tipo di caramella ; Piccola caramella che rinfresca l alito; caramella con il manico; caramella non incartata; caramella al caramello; Cerca altre Definizioni