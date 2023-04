Privo di obiettività nel giudicare - Cruciverba

Giacomo Girolamo Casanova (Venezia, 2 aprile 1725 – Duchcov, 4 giugno 1798) è stato un avventuriero, scrittore, poeta, alchimista, esoterista, diplomatico, scienziato, filosofo e agente segreto italiano, cittadino della Repubblica di Venezia.

Lo sciovinismo, in ambito sociopolitico, indica un nazionalismo esclusivo, fazioso ed esaltato, che si esprime in un'aprioristica negazione dei valori e dei diritti degli altri popoli e nazioni. In senso lato può indicare l'esaltazione fanatica di una qualità, di un valore o simili.