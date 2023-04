Ne è principe l erede al trono spagnolo - Cruciverba

Il titolo di Principe delle Asturie (in spagnolo, Príncipe de Asturias), già in uso per il principe ereditario del Regno di Castiglia, è il principale titolo onorifico che spetta all'erede al trono di Spagna. Il titolo è in capo a Eleonora di Spagna.

Il Principato delle Asturie (spagnolo: Principado de Asturias, in asturiano: Principáu d'Asturies; in eonaviego: Principao d'Asturias) è una comunità autonoma della Spagna settentrionale, è composta da una sola provincia, di cui l'erede al trono spagnolo è tradizionalmente principe.