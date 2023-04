Prese d acqua stradali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prese d acqua stradali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IDRANTI

Significato/Curiosita : Prese d acqua stradali Gabriele D'Annunzio, allo stato civile Gabriele d'Annunzio (Pescara, 12 marzo 1863 – Gardone Riviera, 1º marzo 1938), è stato uno scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico, giornalista e patriota italiano, simbolo del decadentismo e celebre figura della prima guerra mondiale, dal 1924 insignito dal Re Vittorio Emanuele III del titolo di Principe di Montenevoso. Un idrante è un apparecchio per l'erogazione dell'acqua, richiamato dalla UNI 10779, che viene utilizzato nella lotta contro gli incendi. Per tutte e tre le tipologie sussiste l'obbligo di marcatura "CE" secondo direttiva 89/106 CEE. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Prese d acqua stradali : prese; acqua; stradali; Robusto, di bella prese nza; Compiono ardite imprese ; Rapprese ntazione in tre dimensioni di un oggetto; Non prese nziare; Le imprese dei gangster; Tracce lasciate sull acqua ; Come un mulinello d acqua ; Rettile preistorico che viveva nell acqua ; L acqua di Parigi; L acqua di Parigi; Raccordi autostradali ; Incidenti stradali ; Si usa per stabilire le distanze nei percorsi stradali ; Permette il pagamento ai caselli autostradali ; Le rocce dei cartelli stradali ; Cerca altre Definizioni