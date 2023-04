Si prendono per star meglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prendono per star meglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MEDICINE

Significato/Curiosita : Si prendono per star meglio La terza e ultima stagione della serie televisiva Star Trek: Picard, composta da 10 episodi, viene trasmessa sul canale statunitense Paramount+ dal 16 febbraio 2023. In Italia la stagione viene pubblicata sia su Paramount+ che su Amazon Prime dal 17 febbraio 2023.

Medicine – termine colloquiale con il quale vengono definiti i farmaci Musica Medicine – gruppo musicale statunitense

– gruppo musicale statunitense Medicine – album dei Drew Holcomb and the Neighbors del 2015

– album dei Drew Holcomb and the Neighbors del 2015 Medicine – album dei The 1975 del 2014

– album dei The 1975 del 2014 Medicine – album di Pop Levi del 2012

– album di Pop Levi del 2012 Medicine – singolo di Plies del 2009

– singolo di Plies del 2009 Medicine – singolo dei Grace Potter and the Nocturnals del 2010

– singolo dei Grace Potter and the Nocturnals del 2010 Medicine – singolo di Shakira del 2014

– singolo di Shakira del 2014 Medicine – singolo dei Bring Me the Horizon del 2018

– singolo dei Bring Me the Horizon del 2018 Medicine – singolo di Skye and Ross del 2016

– singolo di Skye and Ross del 2016 Medicine – singolo di Jennifer Lopez del 2019

– singolo di Jennifer Lopez del 2019 The Medicine – album di John Mark McMillan del 2010

– album di John Mark McMillan del 2010 The Medicine – album dei Planet Asia del 2006 Pagine correlate Medicina (disambigua) Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

