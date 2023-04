Prende lavori in appalto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prende lavori in appalto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMPRESA

Significato/Curiosita : Prende lavori in appalto Con il contratto d'appalto l'ente appaltante assegna le opere da realizzare ad un'impresa costruttrice, che si indica col termine di appaltatore, o ad un raggruppamento di imprese (RTI o ATI) o, ancora, ad un Consorzio. La legge di riferimento in materia di appalto di opere pubbliche è il "Codice dei contratti pubblici", decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha abrogato il precedente codice 163/2006 nonché il regolamento D.P.R. 207/2010 che, a sua volta, aveva ... L'impresa è un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi. Sono imprese per esempio la piccola bottega artigiana, Amazon, i consorzi. Dalla nozione di impresa sono esclusi gli enti non profit e in alcuni ordinamenti le persone fisiche che esercitano attività professionale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

