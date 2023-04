Prefisso che vale terrestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso che vale terrestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GEO

Significato/Curiosita : Prefisso che vale terrestre Un prefisso telefonico è un codice numerico, utilizzato nella telefonia, anteposto al numero identificativo per specificarne la zona geografica (o l'operatore) oppure una data categoria di servizi. Geo è un programma televisivo italiano di genere documentario, in onda dal 1984 su Rai 3. La trasmissione è attualmente condotta da Sveva Sagramola e da Emanuele Biggi, biologo e fotografo amante della natura. Gli argomenti trattati vanno dalla cultura al clima, dagli animali alle nuove tecnologie, dalla natura alla gastronomia fino all'attualità ed è, dietro al TG3, il secondo programma più longevo tuttora trasmesso su Rai 3. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Un prefisso come arci; Il prefisso che antepone; prefisso che indica l orecchio; prefisso che anticipa; Il prefisso per chi rispetta l ambiente; Il ducato medievale ai piedi dei Vosgi; Rivale , antagonista; vale per di più; Un giorno in cui il Carnevale impazza; Fu sorella e rivale di Cleopatra; Il più elevato altopiano terrestre ; La crosta terrestre ; Gli studiosi della conformazione terrestre ; La forza d attrazione terrestre ; Attorno a quella terrestre vi stanno satelliti;