Precisa, corretta - Cruciverba

Per diagnosi differenziale in ambito sanitario si intende uno specifico procedimento seguito per arrivare ad effettuare una diagnosi precisa sul paziente. Poiché alcune malattie o sindromi possono manifestarsi attraverso i medesimi sintomi, per arrivare a una diagnosi precisa può essere necessario scartare alcune ipotesi che possono essere avanzate sulla base dei sintomi o dei segni riscontrati o riferiti dal paziente. La diagnosi differenziale porta quindi ad escludere dal novero ...

