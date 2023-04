Posto verticalmente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Posto verticalmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RITTO

Significato/Curiosita : Posto verticalmente L''organo portativo (chiamato anche semplicemente portativo o organetto) è un organo a canne di piccole dimensioni, anche se strutturalmente analogo agli strumenti più grandi. Ritto – città giapponese della prefettura di Shiga

– città giapponese della prefettura di Shiga Ritto (araldica) – termine utilizzato in araldica per l'orso in posizione rampante Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Posto verticalmente : posto; verticalmente; Particolare composto chimico binario; Lo era un bene non sottoposto a oneri e vincoli feudali; In astronomia, è l opposto del nadir; Un vano... del posto ; In quel posto ; Sviluppate verticalmente ; Permette agli addetti di risalire verticalmente un traliccio; Decolla verticalmente ; Sviluppato verticalmente ; Cerca altre Definizioni