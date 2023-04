Possedimenti d oltremare - Cruciverba

La Francia d'oltremare comprende i territori della Francia distanti dalla Francia metropolitana situata nel continente europeo. Si differenziano in DROM-COM (départements et régions d'outre-mer - collectivité d'outre-mer, in italiano: dipartimenti e regioni d'oltremare-collettività d'oltremare) e DOM-TOM (départements d'outre-mer - territoires d'outre-mer, in italiano: dipartimenti d'oltremare-territori d'oltremare).

Le Tredici colonie, note anche come "Tredici colonie britanniche" o "Tredici colonie americane," erano un gruppo di colonie del Regno di Gran Bretagna sulla costa atlantica dell'America del Nord, fondate nel XVII e XVIII secolo che dichiararono la propria indipendenza nel 1776, portando alla creazione degli Stati Uniti d'America. Le Tredici colonie avevano sistemi politici, costituzionali e legali molto simili ed erano popolate principalmente da protestanti di lingua inglese. Le colonie del New England (Massachusetts, Connecticut, Rhode Island e New Hampshire), così come le colonie del Maryland e della Pennsylvania, furono fondate poiché spinte principalmente da sentimenti religiosi, mentre le altre colonie furono fondate su principi di commercio ed espansione economica. Tutte e tredici facevano parte dei possedimenti britannici nel Nuovo Mondo, noti nel loro insieme come "America britannica", che comprendeva anche colonie in Canada, Florida e nei Caraibi.