Il polo negativo - Cruciverba

La polarità elettrica è la proprietà di un corpo di avere cariche elettriche di un determinato segno, si distingue quindi in polarità positiva e polarità negativa. Ad esempio in una cella galvanica operante in regime di corrente continua, si distingue tra un polo positivo (in cui si ha un potenziale elettrico più ridotto e una carica positiva, ovvero carenza di elettroni) e un polo negativo (in cui si ha un potenziale elettrico più alto e una carica negativa, ovvero eccesso di ...

Un càtodo (dal greco d, discesa) nei sistemi elettrochimici, è l'elettrodo sul quale avviene una semireazione di riduzione.