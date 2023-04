Un poliziotto alle dipendenze di privati - Cruciverba

Mare fuori è una serie televisiva italiana prodotta da Rai Fiction e Picomedia, distribuita a partire dal 2020.



Una guardia particolare giurata (in acronimo GPG), comunemente detta anche guardia giurata, metronotte, vigilante, guardia di sicurezza, è una persona impiegata da un governo o da un privato per proteggere beni (proprietà, persone, attrezzature, denaro, ecc.) da una varietà di rischi come criminalità, sprechi, danni, comportamento non sicuro del lavoratore, mediante l'applicazione di misure preventive; lo fanno mantenendo, generalmente, una presenza ad alta visibilità per scoraggiare azioni illegali e inappropriate, oppure stanno alla ricerca di segni di criminalità o altri pericoli (direttamente, attraverso le pattuglie, o indirettamente, monitorando i sistemi di allarme o le telecamere di videosorveglianza).