Poiché in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poiché in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NAM

Significato/Curiosita : Poiche in latino La lingua latina è una lingua indoeuropea appartenente al gruppo delle lingue latino-falische. Veniva parlata nel Lazio (Latium in latino) dagli inizi del I millennio a.C.; oggi rimane la lingua ufficiale di un solo stato al mondo: la Città del Vaticano. È inoltre usata in tante delle liturgie solenni cristiano-cattoliche. Il Vietnam ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/vjet'nam/; in vietnamita Vit Nam), ufficialmente Repubblica Socialista del Vietnam (Cng hòa xã hi ch nghia Vit Nam), è uno Stato del sud-est asiatico. Confina a nord con la Cina, a ovest con il Laos e la Cambogia, mentre a est e a sud si affaccia sul Mar Cinese Meridionale, che tra l'isola cinese di Hainan e il nord del Vietnam forma il golfo del Tonchino. A sud, per un breve tratto, il Vietnam si affaccia sul golfo del Siam. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

