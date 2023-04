en place: l elegante apparecchiamento della tavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: en place: l elegante apparecchiamento della tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MISE

Significato/Curiosita : en place: l elegante apparecchiamento della tavola Il Ministero delle imprese e del made in Italy è un dicastero del governo italiano. Si occupa di politica industriale, di commercio e di comunicazioni. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

