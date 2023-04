È piccola di statura - Cruciverba

La statura (dal latino statura(m), da status, "stato", "condizione") è l'altezza corporea dal suolo al vertex, il punto più alto della testa quando questa venga tenuta in maniera da rendere orizzontale il piano, che passa per i forami uditivi e per il margine inferiore dell'orbita sinistra. Essa è dunque un carattere somatico che esprime l'ordine di grandezza del parametro massimale del corpo umano, cioè la lunghezza che va dalla testa alla pianta dei piedi. Viene ...

Nana (NANA Nana) è un manga scritto e disegnato da Ai Yazawa, pubblicato in Giappone sulla rivista Cookie di Shueisha dal maggio 2000. Nel 2002 ha vinto il premio Shogakukan per i manga nella categoria shojo. In Italia è pubblicato da Planet Manga dal luglio 2002.