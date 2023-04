Un pezzo del giornale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pezzo del giornale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARTICOLO

Significato/Curiosita : Un pezzo del giornale il Giornale (dalla fondazione sino al 1983 il Giornale nuovo) è un quotidiano a diffusione nazionale fondato a Milano nel 1974 da Indro Montanelli, il quale lo diresse ininterrottamente fino al 1994. Articolo – in linguistica, morfema con funzione di determinante

– in linguistica, morfema con funzione di determinante Articolo – in diritto, porzione elementare di una legge, di uno statuto o di un regolamento

– in diritto, porzione elementare di una legge, di uno statuto o di un regolamento Articolo – in editoria, testo giornalistico relazionante un determinato argomento o avvenimento

– in editoria, testo giornalistico relazionante un determinato argomento o avvenimento Articolo di fede – in religione, verità di fede centrale per una dottrina religiosa

– in religione, verità di fede centrale per una dottrina religiosa Articolo – in botanica, parte della pianta Altro Articolo 31 (anche solo Articolo) – gruppo musicale hip hop milanese Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «articolo» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

