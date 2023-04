Il pesciolino che ha la coda prensile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pesciolino che ha la coda prensile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IPPOCAMPO

Significato/Curiosita : Il pesciolino che ha la coda prensile I pesci (dal latino piscis) sono un gruppo eterogeneo di organismi vertebrati fondamentalmente acquatici, coperti di scaglie e dotati di pinne, che respirano attraverso le branchie. Con oltre 32 000 specie per ora conosciute, coprono quasi il 50% del totale delle specie del subphylum vertebrata. L'ippocampo è parte del cervello, situato nella regione interna del lobo temporale. Fa parte della formazione dell'ippocampo, inserito nel sistema limbico, e svolge un ruolo importante nella formazione delle memorie esplicite (dichiarativa e semantica), nella trasformazione della memoria a breve termine in memoria a lungo termine e nella navigazione spaziale. L'ippocampo si trova sotto la corteccia cerebrale nell'allocorteccia. e nei primati è nel lobo temporale mediale. Contiene due parti principali ad incastro: l'ippocampo proprio (chiamato anche corno di Ammon) e il giro dentato. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Il pesciolino che ha la coda prensile : pesciolino; coda; prensile; Un pesciolino sotto sale; pesciolino rosso dei cartoni Disney; pesciolino da antipasto; Il pesciolino di un famoso film della Disney; Un amico con la coda ; coda di sorci; Pari in coda ; Anche i più distinti si mettono... in coda ; La coda del canguro; Ha un naso prensile ; Fanno prensile la mano; Scimmie che hanno la coda non prensile ; L elefante lo ha prensile ; Piccola scimmia dalla lunga coda prensile ; Cerca altre Definizioni