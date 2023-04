Un pesce che si affumica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pesce che si affumica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALMONE

Significato/Curiosita : Un pesce che si affumica Questa voce raccoglie i personaggi presenti nel fumetto, nella serie animata I Puffi e nel film del 2011, creati dal fumettista Peyo e dagli animatori della Hanna-Barbera. Il nome volgare salmone può essere utilizzato per diverse specie ittiche della famiglia Salmonidae. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Un pesce che si affumica : pesce; affumica; Il piccolo pesce pagliaccio della Disney; Un pericoloso pesce simile all anguilla; pesce di forma allungata; Un pesce bruttissimo; pesce dalle carni rosate; Un pesce salato e affumica to; Pesce dalla carne rosa che si fa anche affumica to; Nebbia affumica ta; Pesce ottimo affumica to; Ventresca di maiale affumica ta; Cerca altre Definizioni