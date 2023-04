Permette di fare salvataggi in luoghi impervi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di fare salvataggi in luoghi impervi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ELICOTTERO

Significato/Curiosita : Permette di fare salvataggi in luoghi impervi L'Orlando furioso è un poema cavalleresco di Ludovico Ariosto pubblicato per la prima volta nel 1516 a Ferrara. L'elicottero (dal greco: [helix], spira, spirale, e pte [pterón], ala) è un tipo di aerogiro, adibito al trasporto di persone e cose per scopi civili e/o militari, in cui il sollevamento e la spinta sono forniti da un rotore che gira orizzontalmente. È generalmente dotato di uno o più motori a pistoni o a turbina che azionano un complesso di pale che gli permettono di sollevarsi e abbassarsi verticalmente, restare fermo in volo, spostarsi lateralmente, all'indietro o in avanti e compiere voli similmente a quanto fa un aeroplano, ma con maggiori flessibilità e manovrabilità. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

