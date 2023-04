Ha per simbolo Zn - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per simbolo Zn. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ZINCO

Significato/Curiosita : Ha per simbolo Zn Chimica Zn – simbolo chimico dello zinco Codici ZN – codice vettore IATA di Air Bourbon Altro zN – simbolo dello zeptonewton

ZN – simbolo dello zettanewton

ZN – targa automobilistica di Znojmo (Repubblica Ceca) Altri progetti Wikizionario ... Lo zinco è l'elemento chimico di numero atomico 30 e il suo simbolo è Zn. È il primo elemento del gruppo 12 del sistema periodico, facente parte del blocco d, ed è quindi un elemento di transizione. È presente in natura con cinque isotopi. Allo stato metallico mostra lucentezza grigio argentea con una distinta sfumatura azzurrina; è un metallo diamagnetico, discreto conduttore di elettricità e calore; a temperatura ambiente è molto poco duttile o malleabile, quasi fragile, ma diviene tale se riscaldato tra 110 °C e 150 °C, intervallo in cui è facilmente lavorabile. Entra a far parte di molte leghe, la più comune è l'ottone (Zn e Cu). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

