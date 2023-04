È il penultimo osso della spina dorsale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È il penultimo osso della spina dorsale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SACRO

Significato/Curiosita : e il penultimo osso della spina dorsale La schiena, anche chiamata dorso, è la parte posteriore dell'organismo umano i cui limiti sono superiormente il collo e inferiormente i glutei. L'etimologia della parola schiena è da ricercarsi nel longobardo skena, termine che appunto indicava, presso gli antichi popoli germanici, la suddetta parte del corpo ... Sacro è un termine storico-religioso, fenomenologico-religioso e antropologico che indica una categoria di attributi e realtà che si aggiungono o significano ulteriormente il reale ordinariamente percepito e indicato come profano. L'esperienza del "sacro" è al cuore di tutte le religioni. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : È il penultimo osso della spina dorsale : penultimo; osso; della; spina; dorsale; Il penultimo comandamento; Il penultimo di una dozzina; Il penultimo fra dodici; penultimo tra otto; penultimo su undici; Il grosso cervo canadese; Generi di: non posso no mancare; Poderoso molosso asiatico; È rosso per antonomasia; Grosso riflettore; Iniziali della Ferrante; Nome di due località della Riviera Ligure; Il piccolo pesce pagliaccio della Disney; Ne consegue il rilascio della targa; Il Walker Ranger della tivù; La spina con cui si nasce; I suoi cavalli sono di filo spina to; Vi si beve alla spina ; Si fa con il filo spina to; Un ostacolo di filo spina to; Piccole ossa che compongono la spina dorsale ; Un salto... opposto al dorsale ; La spina dorsale del pesce; Protezione dorsale delle antiche armature; Un elemento della spina dorsale ; Cerca altre Definizioni