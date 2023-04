Pellicola per involucri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pellicola per involucri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CELLOFAN

Significato/Curiosita : Pellicola per involucri L’involucro edilizio è un elemento architettonico che delimita e conclude perimetralmente un edificio. Il cellophane o cellofan, più raramente cellòfane (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/el'lfane/) o cellofàno (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ello'fano/), è una pellicola sottile e trasparente costituita da idrato di cellulosa. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

