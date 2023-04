Pause - Cruciverba

Il rest pause, chiamato da alcuni ricercatori anche cluster, o High-intensity Interval Resistance Training (HIRT), è una tecnica speciale applicata nell'allenamento di resistenza (resistance training), specie nel body building e nel fitness.

L'ammostamento, chiamato anche ammostatura è un processo, pure utilizzato nella birrificazione e nella distillazione, che consiste nel mettere una miscela di cereali macinati detti grani (in genere malto d'orzo, a cui se ne possono aggiungere altri come frumento, avena, farro, ecc.) in acqua calda a determinate temperature.