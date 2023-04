La patria del Santo protettore d Italia - Cruciverba

Rocco di Montpellier, noto come san Rocco (Montpellier, 1345/1350 – Voghera, notte tra il 15 e il 16 agosto 1376/1379), è stato un pellegrino e taumaturgo francese, venerato come santo dalla Chiesa cattolica e patrono di numerose città e paesi. È il santo più invocato, dal Medioevo in poi, come protettore dal terribile flagello della peste, e la sua popolarità è tuttora ampiamente diffusa, tant'è che un recente studio ha individuato san Rocco come il secondo santo più invocato, ...

Assisi ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/as'sizi/, Ascesi Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/a':si/ in dialetto assisano) è un comune italiano di 27 650 abitanti della provincia di Perugia in Umbria.