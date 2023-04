Passione, venerazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passione, venerazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CULTO

Significato/Curiosita : Passione venerazione Nella tradizione cristiana sono detti strumenti della Passione (in latino arma Christi) gli oggetti che furono usati per la crocifissione di Gesù. Tra di essi i più rilevanti secondo la tradizione sono: Nell'uso tradizionale, il culto di una religione, indipendentemente dalle sue sacre scritture, dalla sua teologia, mitologia, o dalla fede personale dei suoi credenti, è la totalità della pratica religiosa esteriore. Il culto è letteralmente la "cura" dovuta alla divinità e al suo sacrario. Il termine "culto" deriva direttamente dal latino cultus, che significa "cura, coltivazione, adorazione", participio passato di colere, "coltivare". Tra le osservanze nel culto di una divinità ci sono i rituali, che possono comprendere preghiere e inni recitati o cantati, danze e spesso sacrifici, o sostituti del sacrificio. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Passione, venerazione : passione; venerazione; Esegue senza fantasia né passione il proprio lavoro; La vampa della passione ; Una passione invernale; passione per la musica; Mossa da compassione ; Un vecchio degno di venerazione in India; Un vecchio degno di venerazione in Oriente; I resti dei Santi conservati con venerazione ; Cerca altre Definizioni