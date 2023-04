Passa tra apr. e giu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passa tra apr. e giu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MAG

Significato/Curiosita : Passa tra apr. e giu Il Krefelder Fußball-Club Uerdingen 05, meglio noto come KFC Uerdingen 05, è una società calcistica tedesca con sede nella città di Krefeld, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Milita in Oberliga, la quinta divisione del campionato tedesco. Sigle Metadati Amministrativi Gestionali – organizzazione degli oggetti digitali nel caso di metadati strutturali

– organizzazione degli oggetti digitali nel caso di metadati strutturali Metal-arc Active Gas – procedimento di saldatura di metalli in gas di protezione

– procedimento di saldatura di metalli in gas di protezione Museo Alto Garda – museo trentino con sede a Riva del Garda e sezione ad Arco

– museo trentino con sede a Riva del Garda e sezione ad Arco Mutua autogestione

Myelin-associated glycoprotein – glicoproteina associata alla mielina Codici MAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Madang (Papua Nuova Guinea)

mag – codice ISO 639-3 della lingua magadhi Mineralogia Mag – abbreviazione di magnetite Altro MAG – sparatutto in prima persona per PlayStation 3

– sparatutto in prima persona per PlayStation 3 mag – Simbolo del miriagrammo Note Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

