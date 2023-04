Partire in __, con entusiasmo e slancio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Partire in __, con entusiasmo e slancio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : QUARTA

Significato/Curiosita : Partire in con entusiasmo e slancio Il terremoto di Messina del 1908 (citato in letteratura scientifica come terremoto della Calabria meridionale-Messina o anche come terremoto calabro-siculo) è considerato uno degli eventi sismici più catastrofici del XX secolo. Il sisma, di magnitudo 7,1 Mw, accadde alle ore 5:20:27 (ora locale) del 28 dicembre 1908 e danneggiò gravemente le città di Messina e Reggio Calabria nell'arco di 37 secondi. Metà della popolazione della città siciliana e un terzo di quella della ... Quarta – insieme di intervalli musicali (Quarta diminuita, Quarta giusta, Quarta aumentata)

– insieme di intervalli musicali (Quarta diminuita, Quarta giusta, Quarta aumentata) Quarta – varietà di patata

– varietà di patata Quarta di copertina – ultima pagina della copertina di un libro

– ultima pagina della copertina di un libro Quarta – unità di misura diffusa nel ponente ligure

– unità di misura diffusa nel ponente ligure Quarta malattia – malattia esantematica

– malattia esantematica Lucas Martínez Quarta – calciatore argentino Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Quarta» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Partire in __, con entusiasmo e slancio : partire; entusiasmo; slancio; Fibra minore che si ramifica a partire dal neurone; Si attende per partire ; La marcia per partire ; Spartire , misurare; Detto: partire è un po ; Si chiede con entusiasmo ; Fanatico entusiasmo ; Un interiezione di entusiasmo ; Approvare festosamente con entusiasmo ; Appassionati spinti da eccessivo entusiasmo ; Lo slancio del temerario; Un po di slancio ; slancio impetuoso; Impeto, slancio ; Lo slancio che si prende alla partenza; Cerca altre Definizioni