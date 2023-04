Fa parte di un governo di poche persone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa parte di un governo di poche persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OLIGARCA

Significato/Curiosita : Fa parte di un governo di poche persone Guido Crosetto (Cuneo, 19 settembre 1963) è un politico italiano, dal 22 ottobre 2022 ministro della difesa nel Governo Meloni. È stato sottosegretario di Stato al Ministero della difesa nel governo Berlusconi IV. La parola oligarchia deriva dal greco antico olígoi () = pochi e arché () = comando/governo; ossia "governo di pochi". L'oligarchia è un regime politico, un governo, caratterizzato dalla concentrazione del potere effettivo nelle mani di poche persone. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

