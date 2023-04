Lo è il palazzo in cui risiede la Corte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il palazzo in cui risiede la Corte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : REALE

Significato/Curiosita : Lo e il palazzo in cui risiede la Corte Il Palazzo di Holyroodhouse (in inglese: Palace of Holyroodhouse o informalmente Holyrood Palace), fondato come monastero da Davide I di Scozia nel 1128, è stato adibito a residenza principale dei sovrani di Scozia a far data dal XVI secolo e dove l'ultima abitante fu la regina Maria Stuarda. ReAle è il settimo album in studio del rapper italiano J-Ax, pubblicato il 24 gennaio 2020 dalla Epic Records. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

