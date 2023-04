Opportuno, fatto ad hoc - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Opportuno, fatto ad hoc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INDICATO

Significato/Curiosita : Opportuno fatto ad hoc Silvio Berlusconi (Milano, 29 settembre 1936) è un politico e imprenditore italiano, quattro volte Presidente del Consiglio. È conosciuto anche come il Cavaliere avendo ricevuto nel 1977 l'ordine al merito del lavoro, al quale ha rinunciato a seguito di una condanna penale nel 2014. Dopo aver iniziato la sua attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia, nel 1975 ha costituito la società finanziaria Fininvest e nel 1993 la società di produzione multimediale Mediaset, nelle ... La velocità indicata (Indicated AirSpeed o IAS) è la misura della velocità di un aeromobile letta direttamente sull'anemometro collegato al sistema pitot-statico. L'indicazione della velocità fornita dall'anemometro è proporzionale alla pressione dinamica esercitata dal flusso d'aria sull'aeromobile. La pressione dinamica è ricavata nell'anemometro grazie ad una capsula manometrica (o differenziale), al cui interno è presente la pressione totale (o di ristagno) fornita dal tubo di Pitot e al suo esterno la pressione statica proveniente dalla presa statica. La conseguente deformazione delle sottilissime pareti metalliche della capsula dovuta alla differenza di pressione tra l'interno e l'esterno è amplificata da una opportuna combinazione di leve ed ingranaggi che muove l'indice dello strumento. Lo strumento è tarato per indicare la velocità assumendo una densità dell'aria costante e pari al valore assunto al livello del mare secondo il modello dell'atmosfera standard (1,225 kg/m³). In questo modo, la velocità indicata (IAS) differirà da quella vera (TAS) tanto più quanto maggiore è la differenza tra la densità dell'aria circostante rispetto alla costante dell'aria tipo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

