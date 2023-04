Lo ha ogni medaglia - Cruciverba

La International Medal for Outstanding Discoveries in Mathematics, o più semplicemente medaglia Fields, è un premio riconosciuto a matematici di età inferiore a 40 anni in occasione del Congresso internazionale dei matematici della International Mathematical Union (IMU), che si tiene ogni quattro anni.

Rovescio – tipo di precipitazione atmosferica.

– tipo di precipitazione atmosferica. Rovescio – lato di una moneta di una banconota o di una bandiera (detto anche verso ).

– lato di una moneta di una banconota o di una bandiera (detto anche ). Rovescio – tecnica del tennis e del ping pong.