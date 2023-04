Un ode senza cuore - Cruciverba

Braveheart - Cuore impavido (Braveheart) è un film del 1995 diretto e interpretato da Mel Gibson.

Kenzaburo Oe ( Oe Kenzaburo; Uchiko, 31 gennaio 1935 – Tokyo, 3 marzo 2023) è stato uno scrittore giapponese, premio Nobel per la letteratura nel 1994 per aver creato "un mondo immaginario, dove la vita e il mito si condensano per formare un'immagine sconcertante della situazione umana di oggi". I suoi romanzi, racconti e saggi, fortemente influenzati dalla letteratura francese e americana, trattano questioni politiche, sociali e filosofiche, comprese le armi nucleari, l'energia nucleare, l'anticonformismo sociale e l'esistenzialismo.