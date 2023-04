Il nulla in cifra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nulla in cifra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ZERO

Significato/Curiosita : Il nulla in cifra Un'ipotesi nulla (in inglese null hypothesis, che significa letteralmente ipotesi zero) è un'affermazione sulla distribuzione di probabilità di una o più variabili casuali. Si intende per ipotesi nulla l'affermazione secondo la quale non ci sia differenza oppure non vi sia relazione tra due fenomeni misurati, o associazione tra due gruppi. Solitamente viene assunta vera, finché non si trova una evidenza che la confuti. Lo zero (cf. arabo (sifr), ebraico (éfes), sanscrito (sunya), greco antico µd (medèn)) è la cifra che precede uno e gli altri interi positivi e segue i numeri negativi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

