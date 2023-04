La nota dei Meneghini - Cruciverba

Meneghino (in dialetto milanese Meneghin, Menichino, dim. del nome di persona Domenico - Menico) è un personaggio del teatro milanese, ideato da Carlo Maria Maggi e divenuto in seguito maschera della commedia dell'arte. Prendendo il posto di Beltrame, è divenuto il simbolo popolaresco della città di Milano, tanto che il termine meneghino è normalmente utilizzato per identificare i cittadini milanesi e come aggettivo indica ciò che è più caratteristico della città e dei ...

Sigle

Maestro internazionale – maestro degli scacchi

Area motoria primaria

MI – sigla con la quale viene comunemente chiamato il Metilisotiazolinone

Codici

MI – codice vettore IATA di Silkair

Musica

Mi – nota musicale

Altro

Mi – abbreviazione di Xiaomi Tech produttore di smartphone, tablet e dispositivi di domotica

