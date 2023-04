Non può chiedere nulla ai suoi pazienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non può chiedere nulla ai suoi pazienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : VETERINARIO

Significato/Curiosita : Non puo chiedere nulla ai suoi pazienti La quarta stagione della serie televisiva The Good Doctor, composta da 20 episodi, è stata trasmessa negli Stati Uniti d'America sul canale ABC, dal 2 novembre 2020 al 7 giugno 2021. La medicina veterinaria è una branca delle scienze mediche che si occupa della salute e del benessere degli animali, del loro allevamento e dei prodotti che da essi ne derivano, alimentari e non alimentari. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

