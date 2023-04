Il non plus ultra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il non plus ultra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SUPER

Significato/Curiosita : Il non plus ultra La locuzione latina non plus ultra o nec plus ultra, tradotta letteralmente, significa non più avanti, in contrapposizione all'altro motto plus ultra (sempre avanti). Mass media Super TV – rete televisiva

– rete televisiva Super 3 – rete televisiva

– rete televisiva Super! – rete televisiva Opere dell'ingegno Super – titolo assunto dal programma televisivo Superclassifica Show dal 1995 al 2001

– titolo assunto dal programma televisivo dal 1995 al 2001 Super! - Il gioco di ruolo dei supereroi – gioco di ruolo del 2005

– gioco di ruolo del 2005 Super - Attento crimine!!! – film del 2010

– film del 2010 Super (1, 2, 3) – singolo di Gigi D'Agostino e Albertino del 2000

Super – album dei Pet Shop Boys del 2016 Altro SUPER – acronimo del progetto scientifico dell'Unione europea: Semantics Utilised for Process management within and between EnteRprises

