Non mio ma neppure tuo - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : SUO

Significato/Curiosita : Non mio ma neppure tuo Non ragioniam di lor, ma guarda e passa è un celebre verso della Divina Commedia di Dante Alighieri, diventato un modo di dire comune, sebbene con numerose varianti, uguali nel senso, ma storpiate nel testo ("non ti curar di loro", "non parliam di loro", ecc.). Codici SUO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Sunriver, Oregon (Stati Uniti d'America) Geografia Suo – antica provincia del Giappone Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

