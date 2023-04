Non merita nulla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non merita nulla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INDEGNO

Significato/Curiosita : Non merita nulla La soteriologia (dal greco sta - soteria -, "salvezza", e da - logos -, "parola", "ragione" o "principio"), nell'ambito della storia delle religioni, è lo studio della salvezza nel senso di liberazione da uno stato o una condizione non desiderata. Lo zio indegno è un film del 1989 diretto da Franco Brusati. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Non merita nulla : merita; nulla; La merita il galantuomo; merita no onori; Hanno merita to l Inferno - antitesi; Non hanno di certo merita to l Inferno; Lo riceve chi se lo merita ; Il nulla in cifra; Un nulla latino; Indifferente, nulla la emoziona; Annulla te, abrogate; Il guaio del buono a nulla ; Cerca altre Definizioni