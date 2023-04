Non lo è mai la domenica - Cruciverba

Mai dire... è una serie di programmi televisivi e radiofonici, presenti nei palinsesti dal 1989, creati e condotti dalle voci fuori campo della Gialappa's Band. Si tratta di uno dei programmi più originali e riusciti di tipo comico, nati in televisione che hanno segnato modi di dire e di fare lungo un arco di oltre trent'anni, lanciando o rilanciando comici che sono poi diventati campioni ...

Per giorno festivo si intende un giorno in cui le attività lavorative di uno stato, regione o di un comune vengono per la maggior parte sospese. Si oppone al termine di giorno feriale. Tradizionalmente sono collegate a commemorazioni di carattere religioso o ad avvenimenti politici, ma in tempi odierni vengono create ulteriori festività a carattere laico - commerciale