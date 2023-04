Non immaginario - Cruciverba

Un personaggio immaginario è una persona che appare in un'opera di narrativa (un romanzo, una favola, un fumetto, un cartone animato) o in una qualunque altra opera di intrattenimento (ad esempio un videogioco), e può essere interpretato da un attore in una rappresentazione teatrale, in un film o in una serie televisiva, da un cantante in un'opera o da un danzatore in un balletto. Più precisamente, un personaggio immaginario è una persona che noi immaginiamo esista nel mondo ...

La seguente lista dei felidi più grandi esistenti comprende le dieci specie di Felidae, ordinate per peso e dimensione massimi registrati per individui allo stato selvatico.