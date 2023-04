Un nome da rettili preistorici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un nome da rettili preistorici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DINOSAURO

Significato/Curiosita : Un nome da rettili preistorici Il plesiosauro (gen. Plesiosaurus) è il più noto rappresentante di quel gruppo di rettili marini noti come plesiosauri. I suoi resti fossili si rinvengono in strati del Giurassico inferiore (circa 190 - 180 milioni di anni fa) principalmente in Inghilterra e in Germania. I dinosauri (Dinosauria Owen, 1842) sono un gruppo di sauropsidi diapsidi molto diversificati comparsi durante il Triassico superiore (circa 230 milioni di anni fa) molto probabilmente nel super-continente Gondwana, nella parte che oggi è l'America Meridionale. Furono gli animali dominanti durante l'Era mesozoica e la maggioranza si estinse alla fine di tale era. Oggi il clado Dinosauria è rappresentato dagli uccelli neorniti, diffusi in tutto il mondo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Un nome da rettili preistorici : nome; rettili; preistorici; Il nome di Foscolo; Fenome no ottico affine al miraggio; Danno nome a una sagra di Sacile; Il nome della Bruni; Il nome del Che; Discesa non rettili nea; rettili che cambiano colore; Lo studio dei rettili ; rettili estinti; I rettili a cui ricresce la coda; Le grotte degli uomini preistorici ; Animali preistorici per antonomasia; La località spagnola famosa per la grotta con graffiti preistorici ; Monumenti preistorici costituiti da massi disposti in cerchio; Abitante di preistorici villaggi agricoli;