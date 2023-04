Il nome di Foscolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome di Foscolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : UGO

Significato/Curiosita : Il nome di Foscolo Ugo Foscolo, nato Niccolò Foscolo (Zante, 6 febbraio 1778 – Londra, 10 settembre 1827), è stato un poeta, scrittore, drammaturgo, traduttore e critico letterario italiano, uno dei principali letterati del neoclassicismo e del preromanticismo. Codici UGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Vige, Uíge, Angola

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Vige, Uíge, Angola ugo – codice ISO 639-3 della lingua ugong Geografia Ugo – cittadina della prefettura di Akita, in Giappone Onomastica Ugo – nome proprio di persona maschile italiano Persone Antonio Ugo – scultore italiano Televisione e teatro Ugo – serie televisiva italiana del 2002

– serie televisiva italiana del 2002 Ugo – commedia scritta da Carla Vistarini Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Il nome di Foscolo : nome; foscolo; Fenome no ottico affine al miraggio; Danno nome a una sagra di Sacile; Il nome della Bruni; Il nome del Che; Il nome di Svevo; A _, sonetto di foscolo ; Un opera poetica come i Sepolcri di foscolo ; Un opera come i Sepolcri di foscolo ; Ugo foscolo ne scrisse due famose; foscolo : Le ultime lettere di Jacopo _; Cerca altre Definizioni