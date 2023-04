Nome di due località della Riviera Ligure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome di due località della Riviera Ligure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SESTRI

Significato/Curiosita : Nome di due localita della Riviera Ligure Celle Ligure (Çele in ligure) è un comune italiano di 4 905 abitanti della provincia di Savona in Liguria. Dal 2023 fa parte del circuito dei Borghi più belli d'Italia. Sestri Levante (Sestri Levante in ligure; Segesta Tigulliorum in latino) è un comune italiano di 17 382 abitanti della città metropolitana di Genova in Liguria. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

