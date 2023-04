Il nome della Vitti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome della Vitti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MONICA

Significato/Curiosita : Il nome della Vitti Monica Vitti, pseudonimo di Maria Luisa Ceciarelli (Roma, 3 novembre 1931 – Roma, 2 febbraio 2022), è stata un'attrice italiana. Monica Bellucci (Città di Castello, 30 settembre 1964) è un'attrice e supermodella italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

