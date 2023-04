Un noleggio di macchinari - Cruciverba

Il noleggio a lungo termine (NLT) è una tipologia di locazione utilizzata principalmente per l'utilizzo di mezzi di trasporto da parte di imprese e privati, come ...

Il leasing (pron. /'lis/, con s sorda; dall'inglese: lease /lis/; letteralmente: noleggio) è il contratto d'affitto con cui una parte, il concedente (in inglese: lessor), lascia in godimento all'altra parte, l'utilizzatore (in inglese: lessee), un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, alla scadenza del quale la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o divenirne proprietario pagando la differenza tra quanto già versato ed il valore del bene.