Nipotini di Paperino: Qui, Quo, _ - Cruciverba

Qui, Quo e Qua (Huey, Dewey e Louie) sono tre personaggi immaginari dei fumetti e dei cartoni animati Disney ideati da Al Taliaferro e Ted Osborne e comparsi nei fumetti per la prima volta sulla tavola domenicale del 17 ottobre 1937 mentre esordiscono al cinema con il cortometraggio animato I nipoti di Paperino, distribuito il 15 aprile 1938. Sono apparsi come protagonisti o comprimari in migliaia di storie a fumetti realizzate in vari paesi ...

Il ballo del qua qua è il titolo italiano di una canzone di grande notorietà internazionale intitolata Der Ententanz ("Il ballo dell'anatra"), composta dallo svizzero Werner Thomas. La versione italiana, riarrangiata da T. Rendall e Lorenzo Raggi e cantata da Romina Power, venne pubblicata nel 1981 e compare nell'album di Al Bano & Romina Power Felicità, pubblicato in Italia nel 1982.