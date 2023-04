La neve lo forma candido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La neve lo forma candido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MANTO

Significato/Curiosita : La neve lo forma candido Vides ut alta stet nive candidum Soracte è una frase d'autore, che costituisce il celebre incipit di un carme oraziano, intitolato Ad Thaliarchum, tratto dal primo libro della raccolta di Odi. Manto (in greco antico: at, Mant) è una maga, personaggio letterario della mitologia greca. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

